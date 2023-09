Mint arról korábban mi is beszámoltunk, Oroszlányban is megkezdődött a 73. Bányász- és 31. Villamos Napok. A háromnapos programsorozat hivatalos része a főtéren kezdődött, ahol Vasas Károly 1976- ban emelt Bányászok című szobra talapzatánál elhelyezte a városvezetés az emlékezés virágait, valamint a térség képviselői és a szakmakultúra ápolói is koszorút helyeztek el a bronzból készült 48 éves mementónál.