Vereckei Judit a tankerület igazgatója elmondta, hogy a beruházás a Tatabányai Tankerületi Központ az eddigi legnagyobb költségvetésű, és legösszetettebb szervezési-kivitelezési munkálatokat magába foglaló építési beruházásává vált. Hiszen két feladatellátási hely is megújult: a Jázmin utcai iskolaépület felújítása 2020-ban fejeződött be. Míg az anyaintézmény felújítása nemrég fejeződött be.