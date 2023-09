Az inaspárbaj

Az inaspárbaj résztvevőinek ezúttal egy korábban elkészített lábast kellett leutánozniuk. A legjobban sikerült alkotást jutalmazták. Azonban ennél is nagyobb lehet a tétje a megmérettetésnek. Molnár Anetta ugyanis elárulta, hogy pár évvel ezelőtt, az egyik ilyen inasversenyen fedezte fel Deák Jázmint, akinek azonnal felajánlott műhelyében egy helyet. A fiatal lány azóta is mellette dolgozik gyakornokként, de saját kiállítása is volt már.

– Minden inas hozott magával a korábbi alkotásaiból, hogy bemutassa az itt összegyűlt mestereknek, akiktől útmutatást, tanácsokat kaphatnak a további munkáikhoz – árulta el az egyesület elnöke.