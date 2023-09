Tóth Béla, a Gyermelyi Zrt. elnöke megköszönte a Magyar Kormány kiemelt figyelmét, hiszen több fejlesztés állami támogatással valósult meg. Hangsúlyozta: a fejlődés záloga, hogy az eredményeiket is visszaforgatják. Elmondta azt is, hogy a vállalatcsoportok alakulásánál is régebbi a kapcsolat a CO-OP és a Gyermelyi között. „Ötven éve üzletelünk sikeresen” – mondta, majd hozzátette: a Coop Rally pedig kiválóan alkalmas arra, hogy népszerűsítse a magyar élelmiszereket.