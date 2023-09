Ezután a fotósok és a villanó vakuk közepette lépett színpadra dr. Schler Szilvia, Komárom szívvel-lélekkel dolgozó gyermekorvosa. Molnár Attila komáromi polgármester hosszasan gratulált a nagy tiszteletnek örvendő doktornak, majd átnyújtotta neki a díjat.

– Egyetlen dolgot kell betartanunk nekünk, orvosoknak. A tudomány mindig utólag fejlődik a tapasztalatok alapján, úgyhogy elengedhetetlen a folyamatos képzés. Ehhez pedig szükségünk van minden velünk érintkező, szakmán belüli és szakán kívüli segítségre, támogatásra. Legyen az kolléga, kolléganő, ápoló, asszisztens vagy beteg – mondta a Príma Díjas, aki szerint nem telik el nap sikerélmény nélkül és a betegség megfejtéséhez vezető kíváncsiság nélkül sem.

A tanítvány sikere is díj a tanárembernek

A közönségdíjat Szekeres János vehette át. Az esztergomi nyugalmazott testnevelő nem titkoltan remegő lábakkal lépett a világot jelentő deszkákra, elmondása szerint a pedagógus pályafutása méltó zárása a díj. Elmondta azt is, hogy nagyon sok volt tanítványa és sportolója ül a jelenlévők között. Például Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke; Zoltai Dániel, a vármegyei horgász egyesületek szövetségi elnöke, valamint Erős Gábor országgyűlési képviselő.

Az életszemléletem visszaigazolása, hogy a sport által megtérült az ifjakba nevelt kitartás, küzdelem és becsületesség. Önmagában felér egy díjjal, ha egy tanítvány sikerre viszi az életben

– mondta a nagyközönség előtt. Az már a portálunknak adott interjúból derült ki, hogy sosem volt igénye az elismerő szavakra, János csak tette a dolgát az esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban. Azt mondja, talán az égiek figyelték pályafutását és előremenetelét, mert ennek ellenére mindig megkapta a fárasztó munka elismerését.

Különdíjat kapott az építész

Prima Különdíjas lett Markos Anikó tatai építészmérnök. Mint mondta, két dolog miatt fontos számára a kitüntető figyelem.

– Fontos az építészek és az építészet elismerése. Továbbá az is, hogy egy ilyen közegben, a művészetek között is legyenek díjazva. A másik büszkeségem a gyönyörű kisvárosom építése. Szerencsére olyan a szakmám, ami által részt vehetek a műemlékek felújításában, valamint új épületek kivitelezésében – mondta Markos Anikó, majd megköszönte mindazoknak, akik családi házuk, akár az ipari csarnokuk, akár az iskolájuk, vagy bölcsődéjük, netán a templomukat felújításával megbízták, megbízzák és teszik ezt a jövőben is.

Egyenként, majd egy közös fotó erejéig együtt szólították színpadra a nyerteseket. Tiszteletükre Szeredy Krisztina az Abba slágerét adta elő. A győztes mindent visz című dal közben a pincérek tálcán kínáltak pezsgőt a vendégeknek.

A helyi közösséget méltatta a VOSz-főtitkár

Ebből már sejteni lehetett, mi következik. Eljött Perlusz László, a VOSZ főtitkára pohárköszöntőjének ideje. A színvonalas rendezvény hivatalos részét úgy zárta: a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács ülésén elemezték a hazai gazdaság helyzetét péntek délelőtt.

– Nagyon nehéz év van mögöttünk, a mikro-, kis- és középvállalkozások, vagyis a KKV szektor recesszió elé néz. Mindenki nagyon bízik a következő év sikerességében, sokan feltették a kérdést, van-e ok a bizakodásra. Ez az est megadta a választ. Ahol ilyen vállalkozói közösség van, és ilyen társadalmi összefogás, ott van remény! – zárta szavait és magasba emelte poharát.

A hangulatot ízletes vacsora és Szeredy Krisztina és Vanya Róbert gálaműsora fokozta, de az est korábbi fellépői, a Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda kis néptáncosai, majd a 2020-as Prima Díjas Tatabányai Bányász Öregtáncos Egyesület fellépői is kitettek magukért. Miként Román Krisztina fuvolaművész is az Adagio és Kardtánc tételekkel a Spartacus című balettből, valamint Román Géza, aki Louis Amstrong What a wonderful world című szerzeményét adta elő trombitán.

Nagy megtiszteltetés járt kollégánknak

Természetesen a többiek sem távoztak üres kézzel, öten vehették át a jelölteknek járó díjat. Sopotnik Zoltán költő, író, szerkesztő, kritikus; Kovács Melinda fotóművész, valamint a Baj KSE Kerékpár Szakosztály és Nagy Györgyi szakosztályvezető munkásságát is elismerték különböző ajándékokkal.

A tíz jelölt között volt Fenyvesi Károly újságíró is, akit a Magyar Sajtó kategóriában jelöltek. Károlyt, bár egészségügyi okok miatt nem tudott részt venni a rendezvényen, hatalmas megtiszteltetés érte. A Prima-jelölteknek járó oklevelet, a külön erre az alkalomra készíttetett Prima-üvegplakettet és különdíjat, a Bellevue Hotel wellnesshétvégére szóló belépőt Romanek Etelka, a vármegyei közgyűlés alelnöke személyesen adta át neki, jókívánságaival együtt a gálaestet megelőzően. Pap Tibornak, a Peron Music Alapítvány vezetőjének pedig többek között Takács Zoltán, a Kemma és 24 Óra főszerkesztője adta át az elismerést.

Romanek Etelka az otthonában gratulált Fenyvesi Károlynak

Forrás: Kemma.hu