A Jóbarátok főcímdalával pattant fel a TikTok-ra az esztergomi vármúzeum kollektívája

Amikor már a miniszterelnöknek is saját oldala van a TikTok-on, akkor tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy ez a videós applikáció minden szinten meghódította Magyarországot. Erre a trendre kapaszkodott fel az esztergomi vármúzeum is, ahol az új igazgató, Pusztai Tamás több változást is generált már.

A teljes nevén Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma saját TikTok-os csatornája első kisvideójában átfogó bemutatkozást ad az intézmény munkatársai tekintetében. Így a videószkeccsből egy-egy rövid villanás erejéig megismerhetjük Melindát, a múzeumpedagógust, Bélát, a diszpécsert, Nellit, a biztonsági őrt, Zolit, az üzemeltetésvezetőt, Krisztit a HR-est, (másik) Krisztit, a kulturális menedzsert, Gergőt, a főmuzeológust, Blankát, a titkárnőt és Pusztai Tamást, az igazgatót. A film alá bizonyára nem találomra került a Jóbarátok című népszerű televíziós sorozat főcímzenéje. A patinás falak között dolgozók vélhetően úgy gondolnak magukra – és ezt szerették volna visszaadni a videóban – mint olyanokra, akik nemcsak munkatársak, de egymás jóbarátai is. A TikTok-os anyag egyben az intézmény Múzeumok Őszi Fesztiváljához való csatlakozást is hivatott reklámozni. A nyílt nap október 27-én, pénteken 10-től 13 óráig tart majd.

