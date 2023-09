A felsőoktatási intézményeket minősítő két legnagyobb nemzetközi szervezet egyikének számító QS először tette közzé az európai egyetemek ranglistáját szeptember 20-án. A rangsorban a Széchenyi István Egyetem is megtalálható, mégpedig a 382. helyen. Az összeállítás presztízsét mutatja, hogy a lista dobogóját sorrendben az Oxfordi Egyetem, a Zürichi Műszaki Egyetem és a Cambridge-i Egyetem alkotja.

A rangsorra 46 európai ország csaknem 3500 egyeteméből 690 került fel, köztük 15 magyarországi egyetem, s az eredmények alapján a Széchenyi István Egyetem a hatodik legjobbnak számít hazánkban. Az intézménynek kiemelkedő a vállalatok, munkaadók általi megítélése (ebből a szempontból a 142. Európában), és a részidős képzések esetében nagyon magas iránta a külföldi hallgatói érdeklődés (ebben a kategóriában a 74.).

„Hatalmas utat tettünk meg az elmúlt években, mely a teljesítményt mérő nemzetközi rangsorokban elért eredményeinkben is tükröződik. Közösségünk azért dolgozik, hogy folytassuk a felzárkózást a világ legjobbjai közé, ami természetesen nem könnyű, hiszen hatalmas a verseny. Intézményünk ezért kiemelkedő forrásokat biztosít a kollégák teljesítményének ösztönzésére. E folyamatban segítséget jelent, hogy egyetemünk már negyedik éve új struktúrában, a korábbinál rugalmasabb, nagyobb szabadságot biztosító keretek között működik, s a jövőben új dimenziót, további előnyt jelentenek innovációs parkjaink is. A mostani helyezés nagy siker, amiért köszönet illeti valamennyi kollégát, köztük dr. Lukács Eszter nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettest, valamint a rangsorokhoz szükséges adatgyűjtésben és -szolgáltatásban új feladatként jelentős szerepet vállaló Egyetemi Könyvtár és Levéltár munkatársait” – hangsúlyozta dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.

„A kiváló helyezés azt mutatja, hogy egyetemünk több területen Európa legjobbjai közé tartozik. A felsőoktatási intézmények a globális színtéren méretnek meg, és ebben a versenyben csak úgy tudunk helytállni, ha nemzetközi kapcsolatokat építünk ki és nemzetközi hálózatokba kapcsolódunk be a képzések, a kutatások és a publikációk terén. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy minél több oktatónkat, kutatónkat és PhD-hallgatónkat segítsük a nemzetközi tudományos világ vérkeringésébe való bekapcsolódásban. Ehhez kiváló infrastruktúránk mellett egyetemünk évente mintegy 600 millió forintot biztosít arra, hogy ösztöndíjjal, a publikációk közlési díjának átvállalásával, adatbázisokra való előfizetéssel és konferenciarészvétel-támogatással hozzájáruljon kollégáink ilyen irányú fejlődéséhez” – mondta dr. Lukács Eszter, az egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese. Hozzátette: nagy várakozással tekintenek a másik nagy egyetemminősítő szervezet, a Times Higher Education (THE) világranglistájának szeptember 27-i megjelenése elé is.