A bányászváros az idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez és ennek megfelelően hét napon át autómentes programokkal készültek az oroszlányiaknak. A programok, amelynek egyik eleme volt a bringás reggeli, az oroszlányi önkormányzat, valamint az Oroszlányi Szabadidő Egyesület (OSZE) kerékpáros szakosztálya közös szervezésében jöttek létre.

Szeptember 19-én a kora reggeli órákban várták a biciklivel vagy rollerrel érkezőket a város két pontján. Először 5.15 és 6 óra között a Bláthy Ottó utca és a Mester utca sarkánál kapott kakaóscsigát, valamint müzliszeletet az ipari park felé érkező. Ráadásul kétdecilliteres ivólé közül is választhattak a munkába érkezők: volt narancs, alma, multi és őszibarack íz is. A helyi rendőrök is kivonultak a helyszínre, akik egyebek mellett láthatósági mellényt, fényvisszaverő csuklópántot és ivókulacsot is osztottak. A másik helyszín a Szent Borbála tér volt, ahol 7 és 9 óra között várták az utazókat.

Esőben is jól esett a figyelmesség és a kapott finomság

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Az egyik főszervező, Torma Lajos szerint nagyon elégedettek lehetnek a résztvevői számmal. Legfőképp azért, mert nem kedvezett az időjárás a programnak. Azt mondta, míg az ipari parkban nem esett asz eső, addig a főtéri rendezvény már nem úszta meg szárazon. Esernyőre és esőkabátra volt szükség, ennek ellenére több mint 200 csomag fogyott a két helyszínen összesen.

Úgy tudjuk, hogy a szeptember 22-i pénteki zárónapon közlekedésbiztonsági feladatok várják az iskolásokat. A József és a Hunyadi Általános Iskola nebulói jutalmul mehetnek majd egy kört a riksákkal. Aznap útjára indult a bicibusz is, amikor kerékpárokkal kísérik a gyermekeket az iskolába.