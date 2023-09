Esélyek napja lesz a Puskinban

A tatabányai Puskin művelődési ház ad otthont szeptember 16-án annak a családi programnak, amelyen a különlegességgel élőkre

irányul a figyelem. Az eseményen 9 órától sportprogramokra várják az érintetteket. Lesz régiós autós ügyességi verseny, kerekesszékesek ügyességi verseny, szkander, boccia, darts, de még íjász verseny is. A tánc és a zumba szerelmeseinek, a musical, operett, népszerű dallamok rajongóinak is ígérnek tartalmas időtöltést a szervezők. A rendezvény ideje alatt élő könyvtár lesz a fiókkönyvtárban „Lapozzanak bele” a különlegességgel élők gondolataiba címmel. Lesz Lélekemelő Műhely, Szelfi Pont, szemléletformáló játékok, jótékonysági sütivásár és tombola is.

Családi napra várják az esztergomiakat

Családi napot rendeznek Esztergomban szeptember 16-án, szombaton. A város igazi programkavalkáddal készült, hogy kicsik és nagyok egyaránt jól érezhessék magukat a Széchenyi téren.

Nemzetiségi délután lesz Kesztölcön

Szeptember 16-án, szombaton 15 órakor Nemzetiségi délután kezdődik a művelődési házban. Fellépnek óvodások, a Kesztölci Pávakör, Hubacsek Márton, Hubacsekné Komjáthi Vera, Todorov Dominik és a Szlovákiából érkező drazov­cei folklór együttes. 20 órakor batyus bál kezdődik, ahol a pilisszántói Mosoly együttes zenél. A szervezők azt kérik, aki teheti, népviseletben érkezzen.

Feltárul a titkok kamrája Esztergomban

Titkok Kamrája címmel rendhagyó tárlatvezetésre várja az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma szeptember 16-án és 09.17-én. Szombaton és vasárnap is 11, 13 és 15 órakor indulnak a regisztrációhoz kötött vezetések, amelyek ajándékba járnak a belépőjegy megvásárlásához. Szombaton Reneszánsz vásár is várja látogatókat a Lipót teraszon 11 és 17 óra között.

Gesztenye fesztivált rendeznek Tokodaltárón

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a színpadi produkciók 14 órakor kezdődnek, a sztárfellépő Opitz Barbi lesz, de az Animal Cannibals is szórakoztatni fogja a közönséget. A változatos program csúcspontja 17 órakor lesz, amikor is testvérkapcsolati megállapodást írnak alá a színpadon. Számos kiegészítő program is várja az érdeklődőket, lesz ugrálóvár, lufihajtogatás, egészségügyi szűrés és számos népi játék is.

Kézműves kavalkádra várnak a tatai várnál

Szeptember 16-án, a tatai vár udvarán kézműves kavalkád várja az érdeklődőket. Szombaton 9 órától fazekas kirakodóvásár nyílik, majd a Pötörke készül műsorral és táncházzal. 14 órától lesz kézműves játszóház, mesemondó műsor, majd 19 órától a Pötörke zárja a napot.

Családi nap lesz Sárberekben

Családi napot rendeznek szeptember 16-án, szombaton 14 órától. A Pólya György Általános Iskola melletti Tanoda közben. A meghirdetett paprikáskrumpli-főző verseny 13.30-kot kezdődik, majd 14 óra 30 perctől műsort adnak a közeli intézmények, 17 óra 45 perckor kezdődik a Sárberki-víz, majd Szabó Ádám lép fel. A nap utcabállal zárul.

Mesemozit tartanak Felsőgallán

A hónap második szombatján most is tartalmas program várja a gyerekeket a felsőgallai Széchenyi István Művelődési Házban.

10 órától délig kedvükre alkothatnak a résztvevők, gyöngyfűzésre, festésre, rajzolásra és színezésre is lehetőség nyílik. A kreatív foglalkozások mellett a mesék világába is elkalauzolják a kicsiket a szervezők, a filmvetítések alatt megpihenhetnek a szorgos kezek, és moziélménnyel is gazdagodhat az ifjú közönség.

Ausztrál néprajzi gyűjtemény debütál a Kunyban

Ezen a héten szombaton nyílik meg a Kuny Domokos múzeum legújabb időszaki kiállítása: a Tatai Vár Vártorony kiállítótermében Pintér László ausztráliai néprajzi gyűjteményét mutatják majd be. A múzeum közösségi oldalán számolnak be arról, hogy a kiállításhoz kapcsolódóan Dr. Antoni Judit 'Élet az „Álomidő” után Pintér László ausztráliai néprajzi gyűjteménye' című kötetének bemutatójára invitálják az érdeklődőket.

A tárlatot Dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója nyitja meg. A vendégeket köszönti: Dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum igazgatója. A programot színesíti Martin Balázs, aki hangszerismertetőt és didjeridu előadást tart majd.

A kiállítás kurátora és a kötet szerzőjének Dr. Antoni Judit régész-néprajzkutató beszámolója szerint a gyűjtemény több nagyobb és jó néhány kisebb tárgycsoportra bontható, amelyek java a mindennapi életet tükröző darabokat foglal magába. A rendszerezés és a közlés alapja az őslakók életének bemutatása volt, – tárgyaikon keresztül: a nők napi tevékenységéhez, a gyűjtögetéshez tartozó ásóbotok, fatálak vagy a férfiak alapfelszerelését képező vadászeszközök (hajítófák, bumerángok) és a fegyverek (buzogány, dárdahajító, dárda, pajzs) külön egységként szerepelnek.

Az öltözködést a növényi rostból és szőrből sodort, okkerrel borított zsinegek, melyeket testük különböző részein hordanak. A pattintott és csiszolt kőeszközök nagy száma a gyűjteményben nem utolsósorban arra is rávilágít, hogy ezeket akár több évszázadon keresztül is használták szinte a mai napig: egyes típusok jelenléte több évezredre is visszavezethető.

A kő-és fa-csurungák, a bekarcolt díszű kagylólapok a totemősökkel való kapcsolatuk révén szent tárgyak a hitvilágba engednek bepillantást, míg a varázsló tollból, szőrből és vérből készített papucsai vagy a rontásra használt „rámutató csontok” már a mágia birodalmába vezetnek. A szertartások, ünnepek alkalmával kerülnek elő a különleges viseleti darabok (pl. a hajból sodort zsinegdíszek, emutoll-bokréták) illetve a zeneszerszámok.

Slam Poetry-est lesz Esztergomban

Szeptember 16-án, szombaton 18 órától ismét teret ad a Slam poetry-nek a Kaleidoszkóp Ház. A mottó:

Mikor ha nem most?!

– írják a szervezők, akik szerint változunk, változik a környezet is, erre felfűzve várják a jelentkezőket, akikkel együtt ünnepelnék a 10. Slamet Esztergomban.

Szüreti programok is lesznek vármegyeszerte

Beköszöntött az ősz, és vele együtt a szüreti mulatságok időszaka is. A borok és szőlők szerelmeseit országszerte kora őszi vígadalmak, szórakoztató programok, könnyűzenei koncertek és ínycsiklandó gasztronómiai élmények várják. Mutatjuk vármegyénk legjobbjait.