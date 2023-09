Tárlatok sora

A tárlatot szeptember 19-ig lehet megtekinteni a Generációk Házában hétfőtől-péntekig 9 és 17 óra között. Ezt követően sem lesz üres a Komáromiak Galériája, ugyanis újabb megnyitóval készül a Komáromi Kulturális Csoport. Szeptember 25-én Szili Ferenc Szubjektív-objektív című kiállítása nyílik meg 17 órakor. A rendezvény társprogramjaként a Líra-Duó is koncertet ad. Hajnal Dóra arról is beszámolt, ezt követően is folytatódik a tárlatok sora, hiszen már január-februárig megvan a kiállítók sora, annyi tehetséges ember alkot a városban.