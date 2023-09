A Bridgestone Közlekedésbiztonsági Nap keretében reggel 9-től egészen délután 15 óráig a többi között ingyenes abroncs-állapotfelmérés, gyerekeknek szóló KRESZ-suli, foglalkozások és akadálypálya, szerencsekerék teszik különlegessé a szombatot. A Bridgestone Csoport globális kezdeményezése nyomán 2023 szeptemberétől a következő időszakot a közlekedésbiztonságnak szenteli, aminek keretében a cégcsoport országai különböző aktivitásokat szerveznek szerte a világon. Ezen az elköteleződésen elindulva a tatabányai gyár egy egész programsorozattal kedveskedik dolgozóinak és a tatabányaiaknak.

Gumiabroncs nélkül nincs közlekedés, a kiváló minőségű gumi pedig a biztonságos közlekedés alapja – röviden így foglalható össze, miért is kezeli ezt kiemelt témaként a Bridgestone. Az abroncsok ugyanis nemcsak az autók, hanem a benne utazók épségéért is felelősek, éppen ezért nélkülözhetetlen, hogy megbízhatóan teljesítsenek. Ennek apropóján az abroncsok ellenőrzésére is lehetőséget ad a Bridgestone a Közlekedésbiztonsági Napon, ugyanis ingyenes állapotfelméréssel várják az autóval érkezőket.

A rendezvényen három állomáson „mérhetik fel” a résztvevők közlekedésbiztonsági képességeiket. A „Gyorsulj futva!” akadálypálya kicsiknek és felnőtteknek is szórakoztató programot garantál, az „Emelj az abroncsot!” erőpróba pedig kihívást is kínál, míg az E8 Szerencsekerék megpörgetésével kisebb Bridgestone-os nyereményeket vihetnek haza a szerencsések. A három állomáson ráadásul pecséteket is lehet szerezni, aki pedig mind a hármat összegyűjtötte, indulhat a főnyereményért, ami egy értékes, vadiúj Bridgestone vagy Firestone abroncsszett.

A gyerekek szórakoztatására külön is gondoltak a Bridgestone munkatársai, éppen ezért a csöppségeket színezők és festőkészletek várják, a bátrabbak pedig elektromos kisautókkal egy kiépített KRESZ-parkban ismerkedhetnek meg már most a közlekedés alapjaival.

A Bridgestone, ahogy minden aktivitása során, így most is az üzleti, környezeti és társadalmi fenntarthatóságot tartja szem előtt az E8 kötelezettségvállalása mentén. A közlekedésbiztonság szerepének kiemelése mellett így a Bridgestone egyik fő célja, hogy ne csak dolgozói, hanem egész Tatabánya élvezhesse annak gyümölcsét, hogy a gumiabroncsgyártó vállalat lassan két évtizede a térség és a város gazdaságának motorja.