Tegzes Béla, az e-book megálmodója és a grafikák készítője, aki jelenleg könyvtárosként dolgozik egy hazai felsőoktatási könyvtárban. Munkája mellett grafikus és könyvtördelő munkákat is vállal és a hobbija a fényképezés.

A közlekedéssel és azon belül a vasúttal kapcsolatos rajongásom kisgyermekkoromtól kezdve végig kísérte az életemet. A vasút szeretetét talán az építészmérnök édesapámtól, vagy a legidősebb, közlekedésmérnök bátyámtól örököltem. Gyerekkoromtól kezdve testvéreimmel sokat kirándultunk és akkor mindig vonattal utaztunk. A borúsabb napokon (a téli és a nyári szünetekben) otthon (modell-) villanyvasúti pályákat építettünk, később vasútszimulátorral és vasúti stratégiai játékokkal játszottunk a számítógépen. A családi összejöveteleken Ticket to Ride társasjátékkal dobtuk fel az estéket

– fogalmazott a honlapon, ahonnan a könyv letölthető. Mint írta, ezzel a könyvvel tisztelegni szeretne azok előtt, akik a magyar vasúti világ múltját, jelenét és jövőjét szolgálják, és komoly áldozatokat hoznak azért, hogy a múlt örökségét az utókor számára megőrizzék, a jelen mindennapi kihívásaival dacolva küzdjenek a magyar vasútért, és akik a fejlődésért, fejlesztésért komoly áldozatokat hoztak és hoznak.

A 122 oldalas, több kuriózumra is kitérő, ismeretterjesztő kiadványban olvashatunk arról is, hogy a trianoni békeszerződésig a hegyeshalmi vasútvonal csak másodhegedűs szerepet töltött be a Budapest és Bécs közötti közlekedésben. De többek között az almásfüzitői vonal Várhegyalja megállója, illetve a szénbányászat miatt létesült oroszlányi szárnyvonal is helyet kapott az e-könyvben.