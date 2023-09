– A Prima Díj előtt, még az áprilisi Komáromi napokon Pro Urbe díjat vehetett át. Hogyan érintette ez az elismerés?

– Meglepett. Negyvenöt éve itt vagyok a városban, folyamatosan dolgozom, de semmi különöset nem csináltam. Csak hűséges vagyok.

– Az akkori méltatásában elhangzott, az egyetem mellett sportolt. Mi volt a sportága?

– Tizenkét éves koromtól versenyszerűen teniszeztem, kézilabdáztam és úsztam. Húszéves koromban vettek fel az egyetemre, ott nem volt teniszcsapat, így visszatértem a kézilabdához.

– Megmaradt a sport szeretete később is?

– Versenyszerűen nem sportoltam tovább, de rengeteget kirándultunk a gyerekekkel. Biciklizek, régen úsztam is, amíg baleset nem ért. Így már nehéz lenne, mert nem tudom úgy mozgatni a lábamat, pedig két kiváló strand is van a városban, itt jók a körülmények.

– A szülők figyelmét is fel szokta hívni az egészséges életmód fontosságára?

– Ahol intelligens a család és haladnak a korral, ott nem kell figyelmeztetni. Ha a szülők viszont nem sportoltak, nem látják be, milyen fontos, hogy a testünk edzve legyen, mert azzal a lelkünket is eddzük. Ilyen esetben gyakorlatilag hiába hirdetjük a sport fontosságát. Én magam negyvenöt éve szolgálok. Sokan kérdezik, mi az, eladtam az autómat? De a városban minek körözzek autóval? Ha elmegyek Ácsra, Almásfüzitőre vagy Koppánymonostor végébe rossz időben, akkor előveszem a garázsból, aztán elteszem, mikor végeztem, és biciklivel járok. Egészséges, nem terhelem a környezetet vele, és állítom, hogy városon belül sokkal gyorsabb. Ez nem Pest, ez Komárom.

– Az egyetemi évek alatt nővérként is kipróbálta magát.

– Negyedévben született meg a fiam, akire sokat vigyáztak a szüleim. Egyikük nyugdíjas volt, így anyagi oka is volt, hogy nővérként dolgoztam, mert hazaküldtem a pénzt. Másrészt kihívás is volt. Negyedévtől kezdve a rákoskeresztúri vegyes ügyeletben írnoki, asszisztensi feladatot is elláttam, ott határoztam el, hogy gyerekgyógyász leszek.

– Mi volt az oka, hogy a gyerekgyógyászat mellett döntött?

– Volt egy ötven körüli gyerekgyógyász a rákoskeresztúri ügyeletben, akinek nagyon tetszett a mentalitása. Az egyetemen nem igazán fért az ember gyerekekhez, hatodévig csak elméletet tanultunk. Az, hogy én negyedévben olyan közel kerülhettem egy gyerekorvos gyógyítási metódusához, különleges dolog volt. A felnőttgyógyászatért pedig soha nem rajongtam.

Életút Dr. Schler Szilvia a Semmelweis Egyetemen szerzett diplomát 1968-ban. A díjazott még Győrben kezdett praktizálni, pár évvel később került Komáromba magánéleti okokból. Munkájában arra törekszik, hogy a páciensek elérhető és megbízható orvoshoz fordulhassanak, aki beleérzéssel igyekszik megoldani a gyermekek gondjait. Dr. Schler Szilvia hangsúlyozta, hálás mentorainak is, dr. Horváth Imrének, aki az egyetemi alapok mellett biztos tudást, szakmai igényességet adott neki, amiből ma sem ad lejjebb. Sokat köszönhet dr. Békefi Dezső főorvosnak is, aki havonta tartott továbbképzéseket neki és kollégáinak, amíg nyugdíjba nem ment. A doktornő arról is beszélt lapunknak, egy volt betege korábban fellökte biciklivel, ő pedig rosszul ért földet az esés után. Az egyik lába azóta rövidebb is egy kicsivel, mivel a műtétkor rosszul lett összerakva. Bár szabadidejében szívesen sétált, kirándult, emiatt már nem tud annyit. Szívesen olvas, filmezik. Nem barátkozós típus, jól megvan magában, 1990 óta egyedül él.

– Milyen emlékezetes esetei voltak a munkája során?

– Negyedévben egyedül vezettem le egy szülést, ráadásul a gyerek burokban született. Vizsgáltam egyszer egy kábítószerfüggő fiatal férfit, aki, mint utóbb kiderült, a nyelvébe adta a kábítószert. Egy csellel végignéztem a testét, keresve a szúrásnyomokat, de nem találtam. A férfi később rendőrségi ügybe keveredett, mert receptekkel csalt, akkor derült ki, hogy a nyelvébe szúrta a tűt. Ezt nem is feltételeztem. Járt nálam kóma előtti állapotban lévő, akkor diagnosztizált cukorbeteg, és 2-3 hónapos csecsemő, akinek agyhártyagyulladása volt, nem tipikus tünetekkel. Egy leukémiás gyermek esetében volt benne szerepünk, hogy ma már teljesen panaszmentesen él, most 10-12 éves lehet. Az anyuka telefonált be pénteken fél tíz körül, hogy piros pöttyök vannak a gyerek lábán. Minden zűrös dolog pénteken történik... A leukémia egyik jele, hogy jellegzetes bevérzések jelennek meg. Szóltunk a labornak, akik abszolút partnereink mindenben. Azonnal fogadták a gyermeket, bár aznap már nem volt vérvételi időpont. Negyedóra múlva vissza is telefonáltak, hogy leukémia gyanús, a szülők azonnal vitték is tovább a klinikára. Ha az ember elfárad, nem kíváncsi már minden reggel a betegekre, vagy egyszerűen ő maga is beteg, akkor nem szabad vállalni ezt a szakmát, mert itt dönteni kell. Egy kórházi osztályon bizonyos értelemben könnyebb, mert ott van egy főorvos, lehet gondolkozni a diagnózison. Itt két perc alatt dönteni kell, hogy balra, vagy jobbra intek. Ez a jó benne!

– Mi az ami erőt ad, hogy bemenjen reggel dolgozni?

– Ilyen vagyok, így születtem. A szüleim is ilyenek voltak, a gyerekeim is ilyenek. Szeretünk dolgozni. Rá is érek, mert egyedül vagyok, csak a hétvégén megyek a fiamhoz, segíteni a kerti munkában. Tatabányán is vállaltam ügyeletet. Új terep, újfajta betegek. Minden nap egy kihívás, átalakulnak a betegségek, új szindrómák vannak. Olyan az egész, mint egy rejtvény, és én szeretek rejtvényt is fejteni.

– Hogy fogadta a Prima jelölést, majd később a díjat?

– Meglepett ez is. Csendben szeretek dolgozni, nem hírveréssel. Annak tudom be az elismerést, hogy ennyi idősen is dolgozom. De nekem ez természetes. Ráadásul egy éve halt meg a kollégám, dr. Boldov Tibor, így ez lelkiismereti kérdés is.

A Vármegyei Prima Díj jelöltjével podcastunkban is beszélgettünk.