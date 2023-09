Az első csapat olyan nagy hévvel állt rajtvonalhoz, hogy az első méteren kisebb fennakadás jelezte, ennél a versenynél nem csupán az erő, hanem a csapatmunka is számít. Majdnem sikerült kibillenteni egyensúlyából a „bányászszekeret”, de végül minden annak rendje és módja szerint haladhatott tovább, személyi sérülés nélkül. Volt, aki karateruhában látott neki a csilletolásnak, de akadt, aki bányamentő készülékkel. Yamaikai ruhában is álltak rajthoz, a csille elején pedig a bányászlámpa helyett bányászlányka „világított”. Ha már a különbözőségeket vesszük számításba: a Fehérék nevű csapat is kiemelkedett mindközül, ugyanis eggyel kevesebb volt a csapatlétszám az öt főnél, és a négyből az egyik tag a gyengébbik nemet képviselte.