Énekesnő és konferanszié. Sokak számára lehet ismerős a hangja és a mindig kedves, mosolygós arca. Az Etei Falunapon beszélgettünk Csikós Szabinával, de számos bakonyaljai településen találkozhattunk már vele. A bársonyosi születésű fiatal hölgy már régóta a dallamok szerelmese.

− Az, hogy énekelek, tizenöt évvel ezelőttre nyúlik vissza. Bársonyoson születtem és nőttem fel. Valójában itt kezdtem műsort vezetni és énekelni. Anno még Győrben is laktam és kisebb-nagyobb zenekarokban, illetve szólóban énekeltem. Most már Kisbéren élek és dolgozom, de természetesen mindig visszavágyom Bársonyosra − kezdte Csikós Szabina, aki főképp amatőr zenekarok tagja volt. De volt rock zenekarban is, ott vokálosként kezdte, aztán kinőtte magát, hogy mit is szeretne csinálni, mi az a vonal, amit szeretne képviselni, és így maradt ez a retro, pop.

Az eteiknek is természetesen már a régi dalokkal kedveskedett, mindenki nagy örömére.

− Szerencsére nagyon fogékonyak voltak, és ismerték a számokat, amiket énekeltem. De mindig úgy választom ki a dalokat, hogy ismerje a közönség − tette hozzá.

Csikós Szabina a retro pop vonalat képviseli, de ez mit is takar pontosan? Ő a régi számokat szereti. Talán azt kell, hogy mondja, a Neoton már a legújabbak közé tartozik. De többek között Zalatnay Sarolta, Kovács Kati és Hungária slágerekkel lép fel. Az énekesnő és talán a nagyérdemű egyik kedvence, amelyet szinte kivétel nélkül mindenki kívülről énekel, az a Hungáriától az Isztambul. Ez a dal rendszerint szerepel a repertoárjában. Szabina állandó munkája mellett vezet műsort és énekel. Már nem Bársonyosról, hanem Kisbérről érkezik, hogy rendezvények házigazdája vagy fellépője legyen.

− Pénzügyi és számviteli ügyintéző vagyok. Korábban bankban dolgoztam, most pedig a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa vagyok − árulta el Szabina, aki négy évvel ezelőtt a Kisbér hangja rádió műsorvezetőjeként is hallatta hangját. Ugyan a konferálás és éneklés hobbi szinten van jelen az életében, de így is ismét rendkívül zsúfolt nyarat tudhat maga mögött. Találkozhattunk vele többek között Bakonybánkon, Etén, Csépen, Kisbéren, Rédén és természetesen szülőfalujában, Bársonyoson. Az évet a farsangi szezonnal nyitotta Kisbéren a Kincsem Trióval. A falunapok mellett a bakonyszombathelyi locsolóbálon is fellépett.

Emellett számos megemlékezésen vesz részt, úgy mint például március 15-én Kisbéren. Júniusban Keréktelekin Az Együtt Minden Könnyebb Alapítvány sztárvendége volt.