A rendezvényen Dr. Tittmann János polgármester köszöntötte a megjelenteket, köztük Erős Gábor országgyűlési képviselőt, Popovics Györgyöt, a vármegyei közgyűlés elnökét, Nagy Imrét, a szlovákiai Zsére testvértelepülés polgármesterét, Zsombori Leventét, a romániai Felsőboldogfalva testvértelepülés polgármesterét, a térségi helységek vezetőit, illetve Gurmai Zita országgyűlési képviselőt.

Dorog polgármestere kijelentette: az igaz és hiteles dolgok különösebb rendezői beavatkozás nélkül is egy harmonikus egységbe szoktak összeállni. Ez így történt az idei bányásznapi rendezvény alkalmával is, hiszen korábban elindult kezdeményezéseik és jelenkori akcióik is egy egységes egészet alkotnak. Dr. Tittmann János köszöntőjében a bányász elődeink történelmi örökségének gondozása, gyarapítása, a bányászati hagyományok ápolása mellett beszélt a helyi identitás program sikerességéről is, melynek záróeseménye Felsőboldogfalván volt.

Popovics György ismertette, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) rendkívül jó együttműködés alakult ki Doroggal, összesen 738 millió forint támogatás érkezett a városba. Most, az új pályázati ciklusban, a TOP Pluszban már 707 millió forintot ítéltek meg Dorog számára. Örül annak, hogy a turizmus vármegyénkben is próbál fejlődni, ezért is fontos, hogy a TOP Pluszban 207 millió forintot ítéltek meg Dorognak kilátó létesítésére, továbbá 500 millió forintot zöldfelület fejlesztésre. Úgy véli, hogy az említett támogatások, projektek révén válik Dorog egy ipari városból egy igazi zöld és turisztikai szempontból is jelentős településsé. Elárulta, hogy közösen dolgoznak azon, hogy Doroggal és a környékbeli községekkel konzorciumban, pályázat útján erdei kerékpárutat létesíthessenek a homokvasút egykori nyomvonalán.

Popovics György ezután arról beszélt, hogy a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat vármegyei identitás programja keretében jött létre a YouTube-on is elérhető Vármegyejáró filmsorozat. Elhangzott, hogy minden egyes településről készült egy-egy imázsfilm, melyekből megismerhetjük a városok és községek múltját, értékeit, közösségeit.

Popovics György a beszédét követően átadta Dr. Tittmann János polgármesternek a dorogi felvételt tartalmazó pendrive-ot, majd a jelenlévőknek levetítették a videót

Fotó: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

A konferencia második részében mutatta be Dr. Tittmann János a Történelmi szemle névre hallgató kötetsorozatának legújabb kiadványát, mely az 1923-1933 közötti időszakban a nemzeti sajtóban Dorogról, dorogi eseményekről és személyiségekről megjelent újságcikkeket tartalmazza. Elmondása szerint tanulságos volt a munka, mert az újságok politikai tagozódása akkor is ugyanolyan volt, mint napjainkban.

A város polgármestere a rendezvény végén ajándékot adott át Erős Gábornak, Popovics Györgynek és a további meghívott vendégeknek is. A résztvevők végül megtekinthették a konferenciaterem falain elhelyezett, az évfordulós dorogi művészek névre hallgató tárlatot.