Valakovics Ildikó, a tatai Juniorka Alapítványi Óvoda és Bölcsőde vezetője boldogan újságolta el a 24 Órának, hogy a NAV-tól kapott tájékoztatás szerint idén közel 950 ezer forint gyűlt össze az intézményt működtető alapítvány számára adott adó egy százalékokból. Mint mondta ez hatalmas segítség, amit természetesen a gyerekek boldogságára fognak fordítani.

– Nagyon örülünk neki, hogy évről évre egyre több család gondol ránk az adóbevallásakor. Tavaly mintegy 700, előtte levő évben pedig 400 ezer forint gyűlt így össze. Mint akkor, most is a gyerekekre fogjuk költeni ezt a pénzt. A tervek szerint az udvar fog megújulni. Bár a bölcsi és az óvoda udvara is hatalmas, kevés a játék. Szeretnénk a kisházat felújítani és egy kültéri ivókutat szeretnénk telepíteni. Sajnos az évek óta dédelgetett nagy álmunkhoz ez a pénz kevés, de bízunk benne hogy hamarosan egy igazi mászóvárnak és hintának is örülhetnek majd a gyerekek – mondta az alapítvány vezetője, aki hozzátette, hogy a szülőktől eddig is nagyon sok segítséget kapott már az intézmény.

A tavalyi 1 százalékokból befolyt összegből a tornaszobát újították fel. Többek között leszedték a régi lambériát és új került a helyére, az egész helyiséget kifestették. Új karnisok és függönyök is kerültek az ablakokra. A régi, felkopott padlót pedig javították, felcsiszolták és lakkozták.