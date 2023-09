Óriási fejlődésről, hatalmas teljesítményekről szólt az erőmű kapcsán Dallos István. Az Ótelepi Erőmű 1897-ben épült, amelyhez már az 1907-ben újat is telepítettek, ezt ábrázolja ez első kép, ahol a bal oldalon a községháza is látható. A második képen az új erőmű gépháza, ahol két Persons turbina is működött.

A harmadik fotó 1939-ben készült. Az új magasnyomású kazánház építését mutatja a kibővített gépház mellett. Látszik az is, hogy épül a kép bal oldalán a hűtőtorony.

Dallos István készítette a negyedik fotót, ahol felül az 1939-ben épült kazánház látszik, előtte a régi, és mögötte az 1927-ben épült, az 1930-as években többszörösen bővített új gépház.