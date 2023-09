Növekszik az utasszám

Az új menetrend óta a vonatok Esztergom felé óránként járnak reggel és délután, ez jó a diákoknak, akik a vonatállomás környékére járnak, de a belvárosba utazóknak is, hiszen az új intermodális centrumtól busszal tudnak tovább utazni. Esztergom így fél óra alatt elérhető akár Nyergesújfaluról, és a fővárosba sem kell egy óránál sokkal többet utazni. Mihelik Magdolna megjegyezte: Nyergesújfalu is az agglomerációhoz kapcsolódik, a lakások száma növekszik, egyre több az utas. Reggel és délután telített vonatok közlekednek, ami bizonyítja, hogy még az öregebb járművekkel is népszerű lehet a vasút. Természetesen bíznak abban, hogy hamarosan a modern vonatok Nyergesújfalu felé is közlekednek majd.