A Kulturális Örökség Napjai az Európai Örökség Napok hazai eseménysorozata, amelyet már ötven országban rendeznek meg 1987 óta. Magyarország 1999-ben csatlakozott a programsorozathoz. A kétnapos program központi témája idén a “Velünk élő örökségünk”, amelynek szellemiségében rendezi meg intézményünk a vasárnapi szakvezetéseket.

Mint arról korábban beszámoltunk: 50 éve nem volt olyan a tatai várban, mint most. Megcáfolják az egyik városi legendát is. A tatai vár titkait keresik a régészek. A várudvar két részén is ásatások zajlanak. Dr. Schmidtmayer Richárd, a múzeum igazgatója elmondta, hogy az egykori török malomnál, vagyis a Ferrando-bástya tövében, illetve a török kori átjárónál, vagyis a Kecske-bástya mellett dolgoznak a szakemberek.