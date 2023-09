Abigél szőrében sampon és kutyaparfüm illata keveredett, kellemes elegyet alkotva. Úgy tűnt, ő maga is elégedett, peckesen sétált hazafelé. Az otthonunk előtt nem sokkal azonban belerongyolt a fűbe, és elégedetten elhelyezkedett egy általa is mélyített gödörben, értésemre adva, hogy ő a természetes szagokat részesíti előnyben. Talán ideje lenne piacra dobni a sárszagú kutyaparfümöt is...

Abigél történetét korábbi cikkünkben már elmeséltük: