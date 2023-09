A dandár közösségi oldalán számoltak be arról, hogy a tatai Platán Gourmet étterem, valamint a Magyar Konyha folyóirat főszervezésében rendezték meg 2023. szeptember 09-10-én a SVÉT 13.0, azaz a Stílusos Vidéki Éttermiség elnevezésű gasztro-fesztivált. A tavalyi év sikerén felbuzdulva idén is kitelepült a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár, hogy a rendezvény látogatóit ismét egy különleges menüsorral lepjék meg. Az alakulat gasztro-pontját megtekintette az esemény fővédnöke, Lévai Anikó asszony is.