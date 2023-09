Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület most is bebizonyította, hogy mindenhol ott vannak, ahol segíteni kell. Még ha ehhez fel kell hozniuk a nyúlcipőt is. Közösségi oldalukon írtak arról, hogy jelentkeztek a PloggAIR kihívásra, aminek a lényege, hogy futás vagy kocogás közben a résztvevők szemétszedő kesztyűben hulladékos zsákokba gyűjtik a szabadban levő szemetet, hulladékokat.

– Tudunk komolyak is lenni, de alapesetben egy vidám társaság vagyunk. Minden olyan eseményen próbálunk részt venni, ahol hasznosak lehetünk. Tatabánya Megyei Jogú Város nemrég közzétett egy kihívást, melyet nem hagyhattunk ki, a szokásos 4x4-es stílusban álltunk helyt. Egy kilomért mi is lefutottunk szemetet gyűjtve 26 fok melegben. 4 fő bevetési ruhában, 8 fő kutyás kereső ruhában, 1 fő videós kisérő, és 4 kutyus is velünk tartott – írták oldalukon, majd hozzátették: igazi élmény volt. A képek pedig magukért beszélnek.