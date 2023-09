Vármegyei barangolások

A kísérő tanárok képzése és a fiatalok fenntarthatósági szemléletének bővítése nemcsak a táborozási időszakban hasznosul, hanem a tanév során is, ahol a természetismereti tárgyak hasznos kiegészítésének számítanak az Erdei Vándortáborok során megszerzett ismeretek. A diákok egyébként vármegyénkből is választhatnak túrákat: a vándortábor honlapja szerint túrázhatnak a Pilisben és a Vértesben is.

Mint írják, „pilisi túránk a szentendrei HÉV állomásról indulva bepillantást nyújt a Visegrádi-hegység természeti értékeibe, és a magyar történelem emlékeibe.” A Vértessel kapcsolatban úgy fogalmaznak: „a vándortábor útvonala Móron a vasútállomásnál, illetve az autóbuszállomásnál kezdődik. A várost rövid sétával maguk mögött hagyják a vándorok, és hamarosan beérnek a vértesi rengetegbe, ahonnan csak a hetedik napon keverednek ki.”