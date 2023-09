Harmadik díszpolgári címét vehette át a közelmúltban Szabó Istvánné, akinek színből jövő munkáját Vágsellye és Kozárovce után Oroszlány is kitüntetett figyelemmel díjazta. Betka 44 éve a szlovák hagyományok őrzője és ápolója, nemzetiségi elnök vármegyénkben is. Vallja, amíg két ember is beszéli a szlovák nyelvet, nem sajnál erőt és energiát sem.

Utánajártunk a vármegyei strandok nyitvatartási idejének. A termálfürdők és aquaparkok közül ugyanis sok egész évben nyitva van, de mi a helyzet a többi, kültéri medencés fürdőhellyel? Összegyűjtöttük, hol meddig csobbanhatunk.

Meglepetéssel indult a péntek: reggelre váratlanul lemondott az NB III.-as Komárom VSE vezetőedzője. Még nem tudni, ki lesz az új tréner.

Mintegy 1400 kisgyerek vett részt az idei Tatai Nagy Sportágválasztón, ahol a városban elérhető 19 sportágat próbálhatták ki a nebulók. Fotókon mutattuk meg az élményekben és testmozgásban is bővelkedő programot.