A Vaszary Kolos Kórház közösségi oldalán számolt be arról, hogy nagylelkű adományt kaptak a várostól. Az MCC Feszt számos izgalmat kínált a kilátogatók számára július végén. Olyat is, ami páratlan panorámával kecsegtetett, ugyanis a hőlégballonozás élményét is ki lehetett próbálni.

Mint az intézmény bejegyzésében írta, az önkormányzat a hőlégballonozásból befolyt összeget a kórház gyermekambulanciájára számára ajánlotta fel. Ezzel több mint 300 ezer forintot adományozva.