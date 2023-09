Megtudtuk azt is, a malom játékot a rómaiak is jól ismerték, de ők nem csupán a négyzetes verziót ismerték, hanem a körmalmot is. Malom játékot a nyilvános WC-ben is találtak, az ülőke fa lapjába karcolva. A római korban ugyanis az illemhelyek egyfajta társadalmi színtérnek számítottak, egymás mellett több tucat WC volt, válaszfal nélkül. Itt köttettek üzletek, lehetett pletykálni, és különféle játékokat játszani.