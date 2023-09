A gyönyörűen kialakított kert, hatalmas udvar is gondos kezekről árulkodik, nem véletlen, hogy tavaly ők nyerték meg a Virágos Héregért versenyt. A kert minden szegletében van valami, ami lenyűgözi az érkezőt. Éppen úgy, ahogy a csodasütik.

Szilvia mesélt a kezdetekről, arról a tudásvágyról, amelynek eredményeként vattacukor csokrokat is készít, s visszanyúlva a hagyományokhoz, a száz éves receptkönyvéből is sok kedvencet süt meg. Sugár Gabriella beszélgetett a gyönyörű kertben a háziasszonnyal, aki egyfajta szeretetnyelvként alkalmazza a sütést. A beszélgetés végén elárulta a nagy sütititkot is.

