A Gerenday Közösségi Házban tartott megnyitón Teller Péter polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Az önkormányzat beszámolója szerint a település vezetője beszédében kiemelte, hogy a 2004-ben elnyert városi rang elindította őket a fejlődéssel, kihívásokkal és lehetőségekkel teli úton. Úgy véli, hogy a városi lét értékei és felelőssége vezérli az önkormányzatot a mindennapok során, polgármesterként pedig arra törekszik, hogy mindent megtegyen Lábatlan fenntartható és felelős fejlődéséért.

A megnyitón részt vett Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője is, aki diákként szerzett személyes emlékeit felidézve szemléltette, hogy az eltelt évek, évtizedek alatt nagymértékű pozitív irányú változáson ment keresztül a Duna jobb partján elterülő város.

Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy a vármegyei önkormányzat „A mi megyénk, a mi világunk” című vármegyei identitás pályázatának keretén belül jött létre a Vármegyejáró filmsorozat. Mind a hetvenhat településről készült imázsfilm, a lábatlanit a városi napok keretében mutatták meg az érdeklődőknek. A Vármegyejáró filmsorozat Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata TOP-Plusz Program „A mi megyénk, a mi világunk” című pályázatának köszönhetően valósult meg.

Beszélt továbbá arról is, hogy Lábatlanra összesen 343 milliárd forint támogatás érkezett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP), és hogy az új, TOP Plusz névre hallgató európai uniós gazdasági ciklusban Lábatlanon is lesznek újabb beruházások. Emellett a Vármegyénk gyöngyszemei című kiállítás létrejöttét is elmesélte, mely a vármegyei identitás program keretében kiírt fotópályázat legszebb alkotásait tartalmazza. Két lábatlani lakos, Gubody Ádám és Jean U. Jacques is különdíjat kapott.

A háromnapos rendezvénysorozat alkalmával benépesült a Duna színpad környéke és a Gerendaykert is. Bemutatót tartott többek között az ELITE Dance School Tánc­csoport, fellépett a QUACK zenekar, a TNT együttes pedig nagykoncertet adott.