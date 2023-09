Pista bácsi szeptember 1-jén töltötte be 103. életévét - adta hírül a kornye.hu. Családja másnap köszöntötte Síkvölgyön, ahol az emléklappal együtt egy érdekes statisztikát is átvehetett arról, hogy az eltelt 103 év hány hónapból, napból, percből áll, a summázás természetesen számba vette a leszármazottakat is.

Amikor az ünnepelt kézbe vette az emléklapot, a tőle megszokott humorral egy kérdést tett fel: hogyan lehet az, hogy az ember elmúlik 103 éves és már szemüveg kell neki az olvasáshoz? Az emléklap mellett olyan ajándékokat vehetett át, amelyek elmondása szerint segítettek neki ilyen szép kort egészségesen megélni: sok-sok környei zöldséget Hartman Ákos kertészetéből, amiknek nagyon örült. Az utánpótlás Unicum sem maradt el, hiszen reggel „egy kis kupicára mindig szükség van”, és egy nagy cserepes virágot, amelynek földjét egy maroknyi Pista bácsi házának kertjéből is gazdagította, így – mivel jelenleg Budapesten él a lányánál – ott is gondozhat egy parányi környei virágágyást.

Ahogy a századik születésnapján, úgy most is elmesélte, hogy a titok nem csak a születési adottságokban, a génekben rejlik, nagyon fontos a saját felelősségünk, az, hogy próbáljunk meg vigyázni az egészségünkre, akár úgy, hogy nem iszunk sok alkoholt, akár úgy, hogy sokat mozgunk. Pista bácsinak a memóriájára sem lehet oka panaszra, hiszen még ma is mindenre pontosan emlékszik, arra is, hogy 1926. szeptember elsején ment először iskolába.

Számos ismerőse van nem csak Környén, hanem a környező településeken is, hiszen valamikor az ÉDÁSZ-nál dolgozott, és hozzá tartozott Vértessomló, Várgesztes, de volt idő mikor Tarján, Héreg is. Jó ideig kerékpárral járta a településeket és orvosolta az elektromos hálózat hibáit, így nem csak az ingatlanokat ismerte, hanem bizony a benne lakó családokat is, akik szintén ismerték és szerették őt, hiszen az „édászos Gyarmati” volt az, aki mindig megjavította a villamos hálózatot.

Nagy örömmel mesélte, hogy előző nap milyen sok telefonhívást kapott Környéről, és jóleső érzéssel gondolt vissza a szomszédjaira, akikkel mindig is kölcsönösen segítették egymást, és a mai napig tartják a jó kapcsolatot. Amíg egészsége engedte, 99 éves koráig ő járt el kerékpárral az ebédért az Idősek Otthonába, és szívesen vitte el a szomszédékét is.

A tortákon a gyertyákat a legkisebb dédunokája segített elfújni, Pista bácsi pedig azt kívánta, hogy mindenki érje meg egészségben ezt a szép kort, sőt, még ennél többet is.