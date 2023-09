Az biztos, hogy senki sem maradt éhesen az idei dunaalmási Őszi Ízek Fesztiválon. Hiszen összesen 32 fajta lecsót készítettek a főzőverseny résztvevői. Tíz bográcsban a hagyományos összeállításban rotyogott az ínycsiklandozó étel. Huszonketten azonban a különleges lecsó kategóriában neveztek: a legtöbben tojással és kolbásszal turbózták fel a nyári egytálételt. Szabó Takács Edit, az esemény szervezője elmondta, hogy a hagyományosok versenyén a legfinomabb lecsót a nyugdíjas egyesület főzte, de nem sokkal maradtak le a Csokonai iskola 8. osztályos végzősei, akik második helyen végeztek. A különleges lecsók közül pedig a Kertgondnok csapat sütőtökben tálalt finomsága varázsolta el a három tagú zsűrit.

Az elkészült finomságokból pedig mindenki kaphatott kostolót, illetve az önkormányzat főzött 100 főre közösségi lecsót. Bár utóbbival a készítők nem indultak a főzőversenyen, igazán finomra sikeredett, hamar ki is örült a kondér.

Természetesen idén is megtartották az almássütemények versenyét, ahol 16 különböző fajta almás édességet neveztek be. A legfinomabbnak a Garden party csapat garden pitéje lett, a különdíjat pedig Pogrányi Ákos mindenmentes almás csodája zsebelhette be. De a hagyományos pálinkaverseny sem maradhatott el: 25 különböző fajta párlat közül választották ki a legfinomabbat, amit meglepő módon egy hölgy készített: Terenyei Nóra 2022-es cserszegi fűszeres pálinkája érdemelte ki az első helyet.