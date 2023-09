Ahogy mondta: a kétezres évek elején ismerkedett meg Nagy Lászlóval egy tatabányai festékboltban, majd együtt dolgoztak a későbbiekben. A befolyásolható és kellő önismerettel nem rendelkező Weiszdorn Róbertnek már akkor feltűnt a biztonsági őrként is dolgozó Nagy László fegyverszeretete. Az interjú alatt megemlítette azt a pillanatot is, amikor először mondott nemet neki. Szerinte ugyanis megmenekült három rendőr, amikor a bankrablás utáni igazoltatáskor nem engedte bűntársának, hogy tüzet nyisson rájuk. Weiszdorn állítja, hogy tudatában sem volt annak, hogy társa ölni fog, pedig nyolc gyilkosságot is megakadályozhatott volna.