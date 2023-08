Újabb imázsfilmet rejtő pendrive-t adott át Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke. Ezúttal a neszmélyi a nyárzáró falunapon a Hajóskanzen melletti ligetben adta át a vármegyei önkormányzat ajándékát. A díszes pendrive-t, a településről készült imázsfilmmel Soltész Babett képviselő asszonynak vette át, majd a közönség meg is nézhette a helyszínen. Az elnök ezután segédkezett a főzőverseny eredményhirdetésében, a díjak átadásában is. A neszmélyi imázsfilm 4K-ban már a YouTube-on, a Mivármegyénk csatornán is látható.

A Vármegyejáró filmsorozat Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata TOP-Plusz Program „A mi megyénk, a mi világunk” című pályázatának köszönhetően valósult meg.