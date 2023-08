A politikus közösségi oldalán publikált videóban az is elhangzik, hogy várnak minden motorost illetve minden szimpatizánst, akikkel közösen azt is szeretnék bebizonyítani, hogy ennek a közönségnek a tagjai nem huligánok, hanem igen is jó emberek. Tavaly egyébként mintegy 4 millió forint adomány gyűlt össze a kórház javára.

Hernádi Ádám hozzátette: Esztergom Megyei Jogú Városa hálás a kezdeményezésért, és a tőle telhető valamennyi segítséget megad a rendezvény sikeres lebonyolításához.