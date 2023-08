Az ELKH közleménye szerint a növénytermesztésben már régóta alkalmazott, szintén az ATK NÖVI kutatói által kifejlesztett illatanyagos csapdákkal és az új környezetbarát módszerrel hosszabb időszakban válik majd lehetővé a növénytermesztésben nagy kárt okozó inváziós poloskák gyérítése. A fűtött csapdák alkalmazása ugyanis éppen abban az időszakban eredményes, amikor a feromoncsapdák hatékonysága lecsökken.

Mint írták, Magyarországon több inváziós poloskafaj - mint például a márványos poloska (Halyomorpha halys) vagy a vándorpoloska (Nezara viridula) - is megjelent és tömegesen elszaporodott. A poloskák nagy károkat okoznak a kiskertekben és a növénytermesztő fóliasátrakban. Mint írták, míg a növénytermesztők egész szezonban "bosszankodnak" miattuk, addig a városban lakók többnyire csak ősszel találkoznak velük a telelőre vonulás időszakában.

Az ATK NÖVI kutatóinak saját tervezésű és kivitelezésű csapdatípusa azon alapszik, hogy ezek a fajok szeptemberben, októberben, vagyis a telelőre vonulás időszakában olyan helyeket keresnek, amelyek jobb túlélést biztosítanak számukra. Ezek általában a környezetüknél melegebb, jól védett, sokszor ember építette tereptárgyak, lakások.

A kutatók által kifejlesztett csapdák ezért mesterséges hőforrást alkalmaznak a poloskák csalogatására. A fejlesztés során a csapdatesten belül elhelyeztek egy termosztáttal szabályozott fűtőlapot, amelynek segítségével a poloskáknak kedvező telelőhelyet imitálnak. Az új csapda teljesen környezetbarát, nem tartalmaz semmiféle toxikus kémiai anyagot, és a lakosság is alkalmazhatja. A kutatók eredményeit bemutató publikáció az Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae című tudományos folyóiratban jelent meg.

Lapunk korábban már foglalkozott a poloskák káros tevékenységével, aminek kapcsán egy komáromi kertészmérnököt is megkérdeztünk. Herold Ferenc azt mondta, a poloskák bizonyos fajtái növényi nedvekkel táplálkoznak, a paradicsomot kedvelik a legjobban, de ha ez nincs a kertünkben akkor a többi növényen vetik meg lábukat. Népszerű a körükben még az uborka, a tökfélék, valamint a virágok is. Az ágyi poloska ugyanakkor vérrel táplálkozik, a csipkéspoloska pedig ráadásul csíp is. Közös tulajdonságuk, hogy meglehetősen büdösek.