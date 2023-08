A Kemma.hu cikke nyomán két vállalkozó is jelentkezett Krisztináéknál, akik felajánlották, hogy segítenek a családnak. Mindketten felmérik az elvégzendő munkát és árajánlatot tesznek. Krisztinától megtudtuk, hogy az ÁFÁ-t is visszaigénylik, így a felújításra összesen 6 millió forintja van a családnak. Ebbe szeretnék, ha beleférne két nyílászáró és egy bejáratiajtó cseréje, illetve a gázkonvektorok helyett szeretnének kazánt. De a villanyvezetékek is rossz állapotban vannak.