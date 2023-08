A Falusi CSOK bevezetésével sok családnak vált elérhetővé az álma, hogy vegyen magának egy saját házat. Azonban a milliós támogatásnak szigorú menete és feltételei vannak, amik igazi kihívást jelenthetnek. Czifra Krisztina is kétségbeesetten keres már másfél éve egy becsületes, megbízható építőipari vállalkozót, aki felújítaná a tavaly vásárolt házukat. Az építőiparban azonban normális esetben is hosszú napokat kell várni egy kivitelezőre, ráadásul a CSOK miatt Krisztináék nem is tudnak azonnal fizetni, így (egyelőre) még csak keresik a várva várt segítséget. „”

Krisztina a Kemma.hu-nak elmesélte, hogy 2022 februárjában tudták megvenni férjével és négy kisgyermekükkel a kiszemelt szomódi házikót. Az államtól 5 millió forint támogatást a vételárra, míg 5 millió forintot a felújításra kaptak. Vagyis utóbbinak csak az ígéretet, mert ilyenkor az elszámolás úgynevezett refinanszírozással történik, vagyis a bank az elvégzett és leigazolt munka után fizeti ki csak a támogatást.

Azonban Krisztináéknak a vásárlása minden megtakarított pénzük elment, így nem tudják a vállalkozóknak megelőlegezni a kiadásokat.

– Kaptunk az államtól 5 millió forintot a házvásárlásra ami mellé kedvezményes hitelt tudtunk felvenni és fogunk kapni további 5 milliót korszerűsítésre. Utóbbit a bank az elvégzett munkafolyamatok végén fizeti. Tehát egy kivitelező mondjuk megcsinálja a nyílászáró cserét akkor a bank értékbecslője kijön és a felmérés után utalják csak ki a pénzt – magyarázta a részleteket a családanya, aki hozzáette: a házvásárlástól számítva 3 évük van rá, hogy kész legyenek a felújítással, ebből pedig már több mint másfél eltelt.

– Négy gyönyörű gyermekünk van és a hitelkeretünket teljesen kimerítettük a házvásárlásnál. Szóval hitelt nem tudunk felvenni és félretenni sem tudunk a négy gyerek mellett. Azt tanácsolták nekünk, hogy keressünk olyan vállalkozót, aki előfinanszírozással tudná vállalni a felújítási munkálatokat. Végül ketten jelentkeztek. Az első két hónapig hitegetett, hogy kijön felmérni, de úgy láttuk őt itt mint a piros havat. Felvettem a kapcsolatot a másikkal, aki jelentkezett, ő el is végezte a felmérést, azonban 300 ezer forintra lett volna szüksége, hogy elkezdje a munkálatokat.

A házon végzett felújítási munkálatok után csak akkor fizet a bank, ha számlával tudják igazolni az elvégzett munkát

Forrás: Beküldött/Czifra Krisztina

Hegyeket megmozgatva végül jó kis uzsora kamattal sikerült felvenni a pénzt. Szerződést írtunk alá amiben június vége volt a határidő. Sajnos semmi nem lett belőle. Állítólag megcsúszott a munkáival és azért nem kezdett. A háromszázezer forintot pedig azóta sem láttuk – folytatta a történetüket Krisztina, aki elmondta, hogy a tét nem csupán a házfelújítás, ugyanis ha nem tudják számlával igazolni az elvégzett munkát, akkor a teljes CSOK veszélybe kerül és vissza kell fizetniük a támogatást.

– Azóta beszéltem jó néhány kivitelezővel és volt egy, aki azt mondta kijön és megcsinálja a felmérést, de sajnos abból sem lett semmi, még az üzenetekre sem reagál. Nem tudjuk, hogy hogyan tovább. Az idő ketyeg. Kevesebb, mint másfél évünk van a befejezésre, különben vissza kell fizetnünk a CSOK-ot és a kedvezményes hitelünk is ugrik, ami azt jelenti, hogy a törlesztőrészlet olyannyira megemelkedik, hogy nem fogjuk tudni kifizetni – mondta az édesanya, aki elárulta, hogy a párja édesanyjáéknál laktak az utolsó 2 évben, egy 20 négyzetméteres szobában. Az ikrek tavaly márciusban még oda születtek, mert az előző tulajdonos csak később hagyta el az ingatlant.

Most azonban nagyon úgy fest, hogy ha nem sikerül gyorsan kivitelezőt találniuk, az utcára kerülhetnek.

– Olyan kivitelezőt keresünk, aki meg tud nekünk előlegezni 1-1,5 millió forintot, hogy végre eltudjuk kezdeni a korszerűsítést. Hatalmas álmunk teljesült ezzel a házzal, végre nem albérletben vagy szülöknél egy kis szobában nyomorgunk hatan a gyerekekkel. Boldog és kiegyensúlyozott gyermekkort nyújt a hatalmas udvar is nekik. Olyan lehetne az életünk mint egy tündérmese, ha végre kész lenne a korszerűsítés. De lassan attól félek, ez nem egy szép happy end lesz, hanem egy rémálom. Rettegve nézek előre mi lesz, ha nem találunk senkit, aki elvállalja. Nem szeretnénk elbukni ezt a házikót, de ha nem találunk senkit, aki elvállalja és nem csak ígérget, de valóban megcsinálja, akkor sajnos jobb ha felkészülünk rá – mondta letörten Krisztina.