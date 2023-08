Michl József tájékoztatott arról, hogy augusztus 15-től Acsainé Dávid Ágnes helyére Berczelly Attila lép, aki a Városkapu Zrt. élén korábban már széleskörű tapasztalatot szerzett, és akinek megbízatását a képviselő-testület 2025 május végéig megszavazta.

A nyári rendkívüli ülésen egy másik személyi kérdésben is döntés született. Mivel Vas Judit, a Tatai Geszti Óvoda vezetője augusztus 14-től nyugdíjba vonul, pályázatot írtak ki az intézmény vezetői feladatainak ellátására. A felhívásra Szi-Benedek Sándorné, az óvoda munkatársa nyújtotta be jelentkezését, melyet a képviselő-testület határozatával létrehozott bizottság értékelt. A bizottság egyhangúlag támogatta Szi-Benedek Sándorné pályázatát, szakmai felkészültsége, személyisége és eddigi munkája alapján.

Michl József így nyilatkozott: – Ezúton is hálásan köszönöm Vas Judit munkáját, és azt is, hogy kinevelte az utódját, így tanítványa, kollégája veszi át a vezetői feladatokat a jövőben. Szi-Benedek Sándornénak köszönjük az eddigi munkáját, valamint, hogy egy szép, kerek, magas szakmai színvonalon megtervezett és megfogalmazott pályázatot nyújtott be, melynek nyomán a Geszti Óvoda és tagintézménye, az agostyáni óvoda is tovább szépül, gazdagszik majd.