A fiatalok többek között törpegolymókot készítettek, legendás állatokról tanultak, majd házi kviddicsbajnokságot rendeztek a kis tanoncok. A Harry Potter szereplők közül Voldemort és Hagrid is meglátogatta őket, valamint rúnaköveket rendezgettek bőrszütyőkbe. Bodor Zoltánné Narancsik Éva táborvezető elmondta, a hetet Trimágus Tusával zárták le, ahol versenyezhettek egymással. A Csudijóban első alkalommal rendezték meg a régésztábort is, ahol a gyerekek Komárom helytörténetével, múltjával és érdekességeivel ismerkedtek meg. Többek között ellátogattak a Brigetio Öröksége Látogatóközpontba és a Stadion úti ásatásokat is megtekintették.