A katasztrófahelyzet alatt pedig még egy mély barátságot is kötöttek: az árvíz egyik legsúlyosabb helyszínén, a Vizimolnár utcában lakó Soltész Babettel és férjével a mai napig rendszeresen tartják a kapcsolatot. A kerek évforduló alkalmából pedig visszalátogattak hozzájuk feleleveníteni a megszépült emlékeket, és végig járni az árvízi védekezés legfontosabb helyszíneit.

Rengetegen segítettek a munkálatok során

Forrás: Beküldött

- A neszmélyi árvíz egyik ikonikus helyszíne volt a védekezés során a Vizimolnár utca, ahol nagyon sokat dolgoztunk együtt a lakókkal, így Babettékkel is. És ez az intenzív tíz nap, amit ott töltöttünk velük egy szoros barátsággá szövődött,, azóta is tartjuk a kapcsolatot - magyarázta Tamás, aki szerint azért is volt embert próbáló a 2013-as helyzet, mert az önkormányzatok ekkora árvízzel eddig még nem találkoztak.