A tábor megálmodója és mindenkori szervezője, az önkormányzat külkapcsolatokért felelős munkatársa, Osgyáni Zsuzsanna elmondta, hogy az elmúlt évek alatt a táborban sok tehetséges fiatal vett részt és legendás barátságok is születtek, amelyeket határokon átívelve ma is ápolnak az egykori táborlakók. Ebben az esztendőben is Tata Kárpát-medencei testvértelepüléseiről érkeztek diákok, hét-hét szőgyéni és szovátai, hat magyarkanizsai és hat helyi fiatal. A tatai gyerekek egy része már visszatérő táborozó, de természetesen újak is csatlakoztak.

A foglalkozásokat idén Tatáról Sulyok Teréz, Kóthay Péter, Gútay János, Juhász Tímea és Gútay Jánosné, Szőgyénből Baracska Árpád, Magyarkanizsáról pedig Kormányos Kávai Lívia és Bontovity Anita vezeti. A fiatal tehetségek a héten a Bláthy Kollégiumban laknak, ahol a foglalkozásaik jelentős része is zajlik majd, emellett találkozhatunk az alkotókkal a város utcáin, közterein is. A köszöntők után a tábor egy előadással kezdődött. Kóthay Péter tatai szobrász, nyugdíjas pedagógus prezentációjában kifejtette, hogy némely esetekben az általános megfogalmazás a vizuális művészetek területén milyen eredményeket hozott, főként a képzőművészet tekintetében, amely tradicionális értelemben a festészetet, a szobrászatot és a grafikát foglalja magában. Azonban ez kibővült az érem- és a médiaművészettel is.