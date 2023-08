A megyei jogú városban közlekedve több helyen is terelésekkel találkozhatnak az autósok. Városszerte végzik az útburkolati jelek festését a közutakon.

A város közösségi oldalán számolt be arról, hogy a feladatra helyi beszerzési eljárást írtak ki, melyet a Heoscont Hungária Kft. nyert meg. Az önkormányzat erre 28,2 millió forintot különített el. A kivitelező a keretösszeg kimerüléséig festi át például a zebrákat, az autóbuszmegállóhelyek burkolati jeleit. A kerékpárutak, kerékpáros nyomok felújító festését is lehetőség szerint elvégzik.

Befejeződött az Erdész utcában és a Mártírok útján a járda és a gyalogátkelőhely korszerűsítése is. Erre 3,7millió forintot fordított az önkormányzat.

A lakótömb mellett a meglévő gyalogos-átkelőhelyet átépítették, így immár biztonságosabb, illetve akadálymentesített a zebra. A gyalogátkelő előtt két méter szélességű felállóhely, mellette pedig zöld sziget lett kialakítva.

A lakótömb mellett térkőburkolat készült a végén lépcsővel, s a járda mellett egy szintén térkőburkolatú rámpa is épült. A felújítási munkát a Geotech Kft. végezte. A Mártírok útja 90-91. számú társasház előtt is létesült kijelölt gyalogátkelőhely, s kicserélték a közvilágítási kandeláberek lámpatesteit annak érdekében, hogy a járókelők rossz fényviszonyok között is biztonságosan tudjanak közlekedni.

Ezen a területen a zebra közelében tizenhat gépjármű részére parkoló is létesült, 24,3 millió forintból. Az érintett útszakaszon a meglévő járda is fel lett újítva, illetve a környezet zöldfelület-rendezése is megtörtént az Extreme-Park Környezetépítő Kft. jóvoltából.

Az Által-ér völgyi kerékpárút II/B. ütemének építése is zajlik. Egy-egy elkészült rész esetén külön történik meg a műszaki átadás-átvétel. Ez történt július közepén, amikor a kivitelező jelezte, hogy elkészült a Kertvárosi bekötőszakasz, ezért elkezdődött a csaknem 200 méter hosszú kerékpárút műszaki átadás-átvételi eljárása.