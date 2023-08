Ábrahám Ágnes Barbara Karcagon született, ott végezte általános iskoláit, majd Debrecenben érettségizett irodalom-dráma tagozaton. Diplomáját a Debreceni Egyetem Művelődéstudományi Tanszékén szerezte. Egyetemi évei alatt kezdett rádiózni, először reklámhang volt, emellett belekóstolt a filmezésbe és szinkronmunkákat is vállalt. Szerkesztő-riporteri és műsorvezetői pályáját a Magyar Rádió debreceni szerkesztőségében kezdte, ezt követően a mikrofon mögött dolgozott Debrecen mellett Nyíregyházán, Budapesten és Tatabányán is, programigazgatója volt Kelet-Magyarország első tematikus kereskedelmi rádiójának, kipróbálta az újságírást valamint televíziós szerepléseket is vállalt.

2015. október 1. óta Tata város önkormányzatának kommunikációs és társadalmi kapcsolatokért felelős referense. Elsődleges célja egy olyan új rendszer kialakítása volt, melynek alapján bővülnek a városi információs felületek valamint újabb kommunikációs műfajok jelennek meg. Feladatai többek között beszámolók, hírek, interjúk és filmes anyagok készítése városunk életéről, sajtókapcsolatok fenntartása, önkormányzati kiadványok szerkesztése és írása, kapcsolattartás a tatai civil szervezetekkel, intézményekkel. Munkája során az elmúlt években a tata.hu weboldalra több, mint 8 ezer cikk, írás került fel, a városi közösségi oldal követőinek száma a hatszorosára emelkedett, több, mint 500 videót szerkesztett, írásai a Városkapu újság 197 és a Patrióta magazin 21 lapszámában olvashatóak.

Domokos Attila Békéscsabán született, az ottani zeneművészeti szakközépiskolában érettségizett, diplomáját a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán szerezte, mint oboatanár és kamaraművész. Zenészként hazai és európai turnékon vett részt, majd elhívták a Magyar Rádió debreceni szerkesztőségébe, ahol zenei szerkesztő volt. Ezt követően Debrecen több rádióállomásnál és Nyíregyházán is dolgozott zenei igazgatóként. A zene mellett még felsőfokú tanulmányai alatt elkezdett technikusi és operatőri feladatokat vállalni, később a rádió mellett a televíziózásban is tapasztalatot szerzett, majd érdeklődése a fényképészet felé fordult. 2016-ban kezdett el dolgozni Tata város önkormányzatánál, mint a Tatai Városgazda Kft. kommunikációs munkatársa és az önkormányzat fotósa.

Több önálló szakmai workshopon és fotóművészek által meghirdetett tanfolyamon vett részt, 2019 és 2021 között a hazai hivatalos szakmai képzést is elvégezte és fotográfus oklevelet szerzett. Rendszeres fotózási feladatai mellett kisfilmek forgatását, vágását végzi, képei számos kiadványban, újságban, az önkormányzat, a Városgazda Kft. és a Tatai Rendház Kft. kommunikációs felületein szerepelnek, nemrégiben egyik fotójáról a Magyar Posta bélyeget bocsátott ki.