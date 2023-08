– Képzeljétek el, énekelni, táncolni és még játszani is fogunk ma! Bele is csapunk a lecsóba, és kezdésnek egy picit mesélek nektek a kedvenc országomról! Figyeljetek, és közben már melegíthetitek a hangszalagjaitokat, mert nemsokára szükség lesz rájuk, ugyanis kiabálni és számolni is fogunk! – hangolta rá a gyermeksereget a koncertjére Kovácsovics Fruzsina az esztergomi Grand Hotelben, aki kezdésként az Írország és olvasváros című dalát énekelte el a közönségnek.

– Melyik az az állat, amelyik egy madár, de nem tud repülni. Fekete és fehér színű, a déli sarkon él, és van róla egy rajzfilm, aminek az a címe, hogy Madagaszkár. Na melyik ez az állat? – tette fel a találós kérdést az énekesnő a kicsiknek, akik rögtön ki is találták, hogy a pingvinről van szó.

A koreográfia megtanítása után már énekelték is közösen a Pingvintánc című népszerű slágert, a refrénre pedig szárnyukat csapkodva, körbe-körbe totyogtak a kis pingvinek. A koncerten Kovácsovics Fruzsina kezébe vette a kedvenc hangszerét, a gitárját, és bevezette a fiatalokat a „titkos nyelves játékának” rejtelmeibe. Az énekesnő titkosan énekelte el a dalokat, és bár a fejtörő egyre nehezebbnek bizonyult, a gyermekek a szüleik segítségével a dallamaik alapján a komolyabb feladványokat is megfejtették.

Az interaktív programot Albert József szervezte, aki a szálloda vendégeinek legnagyobb örömére idén Détár Enikő színésznővel, Falusi Mariann énekesnővel és Koltai Róbert színművésszel is beszélgetett a Grand Hotelben. A koncert elején Kovácsovics Fruzsinának is feltett néhány kérdést, amelyek alapján megtudhattuk, hogy az énekesnő gyakran járja az országot, és nem ritka, hogy egy nap alatt három különböző helyszínen is fellép.