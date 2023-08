Többen azt állítják, hogy falunapon és a búcsún mindig esik az eső. Még többen vannak, akik nem így emlékeznek. Egy szó, mint száz: Kecskéden imádkoztak, hogy a délutáni mulatozásra kisüssön a nap és ez így is lett. Pedig aznap délelőtt nem kegyelmeztek az égiek, a szakadó eső kitartott egészen kora délutánig, de ez nem szegte kedvét a lakosoknak. Az árusok is bő egy órával a búcsú kezdete előtt már a helyszínen voltak és állították fel sátrukat. Mire elkészültek, nemcsak az első vendég, hanem a jóidő is megérkezett, és nyoma sem volt a délelőtti sárnak a focipálya környékén.

Grúber Zoltán polgármester nem is tehetett mást, minthogy mindenkinek jó szórakozást kívánt és útjára engedte a sváb dallamokat játszó zenekart, a vértessomlóiakat. Több sem kellett a kecskédieknek, a táncos lábaknak nem bírtak parancsolni és hamar megtelt a tánctér. No de, nem csak a zene, hanem a lufik és a búcsúk örök kedvence, a dodgem, sem hiányozhatott. Akinek pedig mindez nem lett volna elég, az a népi játszótéren tölthetett értékes perceket. Csaknem húsz játék közül lehetett választani: volt kosárhinta, célbadobás és számos ügyességi feladvány dolgoztatta meg kicsit és nagyot.

A kezdeti borús időjárás hamar derűre váltott - az asztaloknál

Fotó: Wágner Zsanett / Forrás: 24 Óra

Az egyensúlyt próbára tevő feladatokon kívül ki lehetett próbálni a lengőtekét és az euro jumpingot, ismertebb nevén gumiköteles ugrálót. Az apróságok folyamatosan gyártották a szappanbuborékokat, a szülők nem győzték hangsúlyozni, minden csöppség várja ki a sorát. Remek programnak bizonyult a homokkép készítés, de édesség sarok is várta az érdeklődőket. Házi sütemények közül is lehetett válogatni. Továbbá táskákat, kalapokat, textíliákat és bőrárukat lehetett vásárolni, a jó hangulatról pedig Haász István és a Barátok Asztala gondoskodott.

A Szent Anna-napi búcsú több szempontból is remek rendezvény. Éppen ezért több helybélinek kőbe vésett szabály a részvétel - eső ide vagy oda. Családok is jöttek szép számmal, de remek helyszíne volt például egy baráti találkozónak, és remek apropója volt egy beszélgetésnek is, ami mellé elvétve társult egy korsó sör vagy kupica pálinka.