Mint korábban beszámoltuk róla, a versenyen ebben az évben is indult a komáromi Sztaracsek Ádám és Szirmai Péter cukrász kettős is. Ezúttal Mandula kajszi alkotásával bejutott a döntőbe, ahol hat torta versenyzett.

Bizonyára sokan tudják, Sztaracsek Ádám nem először próbált szerencsét a Magyarország Tortája versenyen. 2018-ban nyerni tudott a Komáromi kisleány tortájával. Két évvel később két tortája, a Tétényi áfonyás mandula és a Hunyadi krónikája döntőbe jutott és a harmadik helyet szerezte meg. Tavaly is sokan gratuláltak neki és Szirmai Péternek, a cukormentes megmérettetésen egyedüliként sikerült két tortával is képviseltetniük magukat a döntőben, ahová a Csokoládé királyfi és a Kék Duna keringő elnevezésű kreációik is bejutottak. A Csokoládé királyfi nevű második helyezést érdemelt ki.