A délután nyitányaként a kisszínpadon 16 órától Paár Julcsi énekes-dalszerző lép fel családoknak szóló műsorával, majd következik a Tulipiros Táncegyüttes, a szabadtéri táncház és a helyi Senior Örömtánc csoport bemutatója. Este az Uljana Quartet énekel, a kisszínpadi zárszót az In Diretta koncertje jelenti majd. A nagyszínpadon 20 órakor kezdődik a Best of Geszti koncert show, majd napzáróként következik a Random Trip koncert.

A X. Völgyválasz minden programja mindkét napon ingyenes.