Sárkányi Őrület, avagy “futó kaland“ Bakonysárkányon

A Sprint Futóklub a Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség segítségével idén is megszervezi Sárkányi Őrület elnevezésű országúti futóversenyét. Teljesítsd a félmaratont, de ha ez még nagy falat, választhatod a 4 kilométeres távot is! Vagy akár a 200 méterest is.

Immáron 32. alkalommal rajtol el a Sárkányi Őrület országúti futóverseny. Három versenytávra lehet jelentkezni, 200 méter, 4 kilométer, amelyet gyaloglásban is lehet teljesíteni, valamint 21 kilométer. A 200 méteren és a 4 kilométeren indulók Bakonysárkányról startolnak, az előbbi mezőny 11 órakor, az utóbbi pedig 12 órakor indul. A 21 kilométeres táv rajthelyszíne Súr, ahová a versenyzőket 11:15-kor busz szállítja Bakonysárkányról. A szervezők kérik, hogy a buszra már abban a szerelésben szálljanak fel, amelyben futnak. Természetesen egyénileg is lehet csatlakozni az indulókhoz. A 150 méteres szintkülönbségű, 21 kilométeres táv útvonala, amelynek mezőnye 12 órakor startol: Súr–Ácsteszér–Aka–Bakonysárkány. Frissítési pontokat 5 kilométerenként és a célban helyeznek el. A versenyközpontnak a bakonysárkányi Faluház ad atthont. A verseny korosztályonként és kategóriánként a következő: 4 kilométeren lányok, fiúk: 10 évig, 11-13, 14-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, valamint 80+. 21 kilométeren lányok, fiúk: 19 évig, 20-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, valamint 80+. Előzetes nevezést csak online fogadnak el, amelyet a https://ttt-tata.hu oldalon tehetnek meg, augusztus 17. 12 óráig. A helyszínen pedig a versenyközpontban 10 órától, a 21 kilométeres táv esetén 11 óráig. A 200 méteren indulók közül minden befutó ajándékot kap. A 4 és 21 kilométeres távon a korosztályok első helyezettje kupát, a második és harmadik helyezettjei érmeket kapnak. A díjakat csak az eredményhirdetésnél (körülbelül 15 óra) lehet átvenni, utólag ezeket nem osztják ki. De számos különdíjat viszont igen, amelyekre csak a helyszínen derül fény. Ezúttal sem maradhat el a legjobb sárkányanyós és -feleség választás, valamint az ácsteszériek a településükön áthaladók közül a legjobb tyúkot és kakast. A legjobb tyúk egy élő kakast, míg a legjobb kakas egy élő tyúkot vehet át. Idén is lesz tombolasorsolás, valamint a 70 éven felüliek és az augusztusban születtek ünneplése. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy mindenki saját felelősségére fut, továbbá arra is, hogy a verseny nem teljesen zárt útvonalon halad, így mindenki köteles a KRESZ gyalogosokra vonatkozó rendszabályait betartani.

