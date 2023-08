– Gratulálok mindazoknak, akik egyetemünkre nyertek felvételt, várjuk őket közösségünkben. A leendő elsőévesek magas száma fontos visszaigazolást jelent számunkra. Elsőéves hallgatóink olyan intézménybe érkeznek, amely nagy hangsúlyt fektet a legmodernebb technológiák oktatására és kutatására, a fenntarthatóságra – értékelt dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.

Dr. Lukács Eszter nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettes azt emelte ki, hogy a felvételizők körében a magyar nyelvű szakok mellett népszerű volt a 39 angol nyelvű képzés is.

– A Széchenyi István Egyetem nagy hangsúlyt fektet a kutatásra és az innovációra. E tevékenységünket a jövőben győri és zalaegerszegi innovációs parkjaink is segítik, ami újabb lehetőségeket teremt a hallgatóknak arra, hogy valós technológiai projektekben vegyenek részt, vállalati partnereinkkel együttműködve – fogalmazott prof. dr. Bokor József kutatásért és innovációért felelős elnökhelyettes.

Vályi-Nagy Dávid, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke szerint a gólyák pezsgő hallgatói életre, és mind Győrben, mind Mosonmagyaróváron izgalmas, sokszínű, természetközeli városra számíthatnak. „Számos lehetőség közül választhatnak a szakmai programoktól a kulturális-szórakoztató rendezvényeken át az európai szintű szolgáltatásokig, amelyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy felejthetetlenek legyenek az itt töltött évek” – jegyezte meg.

A felvételi adatok alapján az Audi Hungaria Járműmérnöki Karon a felvettek száma több mint 60 százalékkal nőtt tavalyhoz képest. A legkedveltebb ezúttal is a magyar nyelvű járműmérnöki alapszak volt, de emellett az angol nyelvű képzések is jelentős érdeklődésre tartottak számot. A most felvettek pontátlaga a járműmérnöki és a logisztikai mérnöki szakokon meghaladta a 360, a műszaki menedzser szakon pedig a 340 pontot.

A Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar képzéseire az egy évvel ezelőttinél csaknem 60 százalékkal több – összesen mintegy 1100 – gólya került be. Rendkívül népszerűnek bizonyult a mérnökinformatikus, a gépészmérnök, a villamosmérnök és a gazdaságinformatikus szak. A felvettek átlagpontszáma magas – több szakon megközelíti vagy meghaladja a 380 pontot –, így kellően felkészült fiatalok kezdhetik meg tanulmányaikat. Sikeresen debütált a programtervező informatikus alapszak, amelyre állami ösztöndíjas képzésen 390 pontot elérve lehetett csak bejutni.

Az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karon a felvett hallgatók átlagpontszáma és a felvételi ponthatár is emelkedett, úgy, hogy közben a felvett hallgatók száma 20 százalékkal nőtt. A képzések iránti növekvő keresletet és az emelkedő színvonalat jelzi, hogy a ponthatárok és az átlagpontszámok is évek óta nőnek. Idén a felvettek átlagpontszáma minden alapképzésen meghaladja a 350 pontot, a rendkívül népszerű építészmérnök-képzés ezek közül is kiemelkedve 440 pont feletti értékeket mutat.

Az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karra felvett hallgatók létszáma 36 százalékkal növekedett, de az alapképzéseknél még ennél is jelentősebb (67 százalékos) a bővülés. Az alapképzési szakok közül az élelmiszermérnöki és a mezőgazdasági mérnöki szakok mellett újra sokan választották az állattenyésztő mérnöki képzést. Az osztatlan agrármérnök képzés megőrizte az elmúlt években megszerzett népszerűségét. A mesterképzési szakokra jelentkezők száma ugyancsak növekedett, és ezeken továbbra is a levelező munkarend a legnépszerűbb.

Az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karon a tavalyinál másfélszer több elsőéves kezdi meg tanulmányait, és örvendetes, hogy a jelentős emelkedés igaz a nagy hagyományokkal rendelkező tanító szakra is. A gyógypedagógia képzés továbbra is rendkívül népszerű, és stabil felvételi számok jellemzik a társadalomtudományi képzéseket is.

A nemzetközi tanulmányok alapszakra nagy érdeklődés mutatkozott a magyar mellett a külföldi diákok körében is. Pozitív, hogy levelező tagozaton elindul két új képzés, a tanítóknak, gyógypedagógusoknak, óvodapedagógusoknak szakmai fejlődési lehetőséget kínáló gyermekkultúra mesterszak, valamint a szakképzésben jelentkező munkaerőpiaci igényekre reagáló szakoktató alapszak. Jelentős ponthatár-emelkedés tapasztalható az emberi erőforrás tanácsadó mesterszak és a közösségszervező alapszak esetében.

Idén is van lehetőség pótfelvételire Akit az általános felvételi eljárásban nem vettek fel vagy esetleg nem adta be jelentkezését, érdemes megfontolnia a pótfelvételit, amelyre július 28. és augusztus 6. között nyílik lehetőség. A Széchenyi István Egyetem által meghirdetett szakok július 28-tól lesznek elérhetők a felveteli.sze.hu internetcímen.

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon a jogász szakon az elmúlt évek trendjébe igazodóan nagy, az előző évit is meghaladó létszámú – nappali tagozaton több mint 130, levelezős képzésben pedig 70 fős – évfolyam kezdheti meg tanulmányait. A szak iránti kiemelkedő érdeklődést mutatja, hogy az állami finanszírozású helyek közel 10 százalékos bővülése ellenére nappali tagozaton a ponthatár a tavalyihoz hasonlóan, 400 pont felett alakult, levelezős képzésben pedig 12 ponttal meg is haladta az előző évit. A jogi kar által gondozott alap- és mesterképzések között kiugró népszerűségű volt idén az igazságügyi igazgatási alapszak, amely a 2022-es létszámok duplájával indul nappali és levelező tagozaton egyaránt.

Az Egészség- és Sporttudományi Karra több mint másfélszer annyi fiatal nyert felvételt, mint tavaly. A legnépszerűbbnek az ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirányon, valamint a rekreáció és életmód alapszak bizonyult a felvételizők körében. Az adatokból kitűnik, hogy stabil létszámokkal indul el az egészségügyi gondozás és prevenció szak védőnő szakirányon, valamint a szülészeti-nőgyógyászati szonográfia mesterszak.

A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karra a tavalyinál – magas ponthatárok mellett is – százzal többen, összesen több mint 700-an nyertek felvételt, ami a második legmagasabb szám a Széchenyi István Egyetemen. A kar angol nyelvű képzései iránt a magyar mellett jelentős a nemzetközi hallgatók érdeklődése. A felvettek átlagpontszáma több szakon meghaladja a 400 pontot.

A Művészeti Karon a zeneművészeti és a designképzések népszerűek maradtak. Különösen sokan választották idén a mesterképzéseket.