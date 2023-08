Új fejlemények vannak a művelődési házban található színházterem felújításával kapcsolatban. Mint ismert, az önkormányzat tavaly pályázott a művelődési ház rekonstrukciójára, a támogatói szerződést pedig tavasszal ellátta polgármesteri kézjegyével Csonka László. Akkor beszámoltunk arról, hogy két-három héten belül megérkezik a pályázati előleg, ami a topos források esetében 100 százalékos lefedettségű.

A településvezető lapunknak a beruházás részleteiről is nyilatkozott. Elmondta, hogy az 59 milliós beruházás során 180 korszerűbb szék váltja fel a 60 éves bútorokat. A napokban már meg is hirdették az ülőalkalmatosságokat a községi közösségi oldalon. Hozzátette, hogy ezenkívül padlócsere és új ajtó lesz, továbbá örömmel beszámolt arról is, hogy korszerű légkondícionáló berendezést is beszerelnek a szakemberek.

Csonka László kiemelte, hogy a felújítás során az akadálymentesítésre is odafigyelnek, de a hangtechnikában is érezhető lesz a változás. Fontosnak tartotta megemlíteni a településvezető, hogy a felújítás során zavartalanul próbálhatnak tovább a civil szervezetek, ugyanis a renoválás egyedül a színházteremre vonatkozik és nem a teljes művelődési házra.